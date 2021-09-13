Горе-то какое: Сраженная раком Салтыкова осталась без ноги

Знаменитая певица перенесла тяжелую операцию. Ирина Салтыкова сильно пострадала.

Здоровье исполнительницы хита "Голубые глазки" подкосилось еще в начале 90-х. Когда певице было 30 лет, врачи нашли у нее злокачественную опухоль. Рак жестоко сразил Ирину Салтыкову, но она вовремя обратилась за медицинской помощью, рассчитывая выжить ради счастья своих родных. Артистке удалось справиться с тяжелым заболеванием, однако спустя годы на нее обрушился еще один страшный недуг.

Недавно 55-летняя звезда появилась в студии ток-шоу в шокирующем виде. Артистка сидела на диване, вытягивая перед собой ногу. Выяснилось, что Ирина Салыткова перенесла хирургическое вмешательство после серьезной травмы. Она упала с лестницы, когда красила окно деревнского дома. "У меня вдавлена в кость, ее восстанавливали, делали операцию, вставили металлическую штучку. Надеюсь, разрешат сгибать", — сообщила певица о своем горе.

После печального инцидента Ирина Салтыкова передвигается с трудом, принимает только комфортные позы, чтобы не усугубить проблему. Грубо говоря, она осталась без ноги, так как не может использовать ее по назначению. Тем не менее певица не выглядит сломленной и сохраняет боевой настрой. Ее голос звучит энергично, на жалость в эфире шоу она не давила. Телеведущая Лера Кудрявцева посочувствовала артистке и попросила ее беречь себя.