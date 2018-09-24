Роскошная свадьба дочери Михаила Турецкого

Старшая дочь Михаила Турецкого Наталья вышла замуж за своего давнего возлюбленного Дмитрия. Интересно, что мужчина заявил о своих серьезных намерениях еще пять лет назад, однако лишь сейчас влюбленные сыграли свадьбу. Интересно, что за это время Наталья успела подарить Дмитрию сына Ивана и дочь Елену. На шикарной свадьбе веселилось 200 гостей, а новобрачная успела сменить три подвенечных наряда.
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