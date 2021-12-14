"Настроение позитивное": Обгоревшая до безобразия в страшном пожаре Хлебникова заговорила после комы

Пожар в квартире российской певицы Марины Хлебниковой случился вечером 18 ноября. Спасатели выносили артистку в бессознательном состоянии. Она отравилась угарным дымом и сильно пострадала физически.
56-летняя артистка была экстренно госпитализирована в НИИ Склифосовского и впала в кому. Она долго находилась в реанимации в тяжелом состоянии. По словам медиков, у артистки обгорело 50% тела.
Наконец Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату, и она смогла заговорить. Впервые после трагедии она сама вышла на связь с поклонниками. В своем "Инстаграм" Хлебникова записала аудиосообщение, в котором пообещала, что с ней все будет хорошо.
Хлебникова рассказала, что у нее позитивное настроение и цель на выздоровление. Певица также поблагодарила спасших ее врачей. Также Хлебникова пообещала и дальше публиковать свои аудиосообщения в соцсети.
Напомним, по предварительным данным, было установлено, что причиной пожара в доме Марины Хлебниковой могла стать непотушенная сигарета. Певица вернулась с гастролей и отдыхала дома. Однако потом подруга артистки сообщила, что дело могло быть в другом. Она опровергла сообщения СМИ о том, что певица была в состоянии алкогольного опьянения на момент возгорания.