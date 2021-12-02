"Это истерика": стало известно о странном поведении отчаявшегося сына Градского

Сын Александра Градского Даниил всерьез опасается за судьбу главного детища своего отца.

Накануне в театре "Градский холл" состоялась церемония прощания с великим артистом, который отдал этому музыкальному театру много лет жизни. Сын скончавшегося музыканта, говоря об отце, высказал свои опасения относительно судьбы этого учреждения культуры. Даниил боится, что городские власти отберут театр. Отчаявшийся мужчина даже заявил, что семью Александра Градского уже отлучили от детища отца.

С этим мнением в корне не согласна полуфиналистка третьего сезона "Голоса" и актриса театра "Градский холл" Валентина Бирюкова. В комментарии Blitz+ артистка заявила, что не знает, откуда вообще пошли такие слухи. Она уверена, что уход композитора не отразится на судьбе театра в таком ключе.

Что касается громких заявлений Даниила Градского, то актриса предположила, что мужчина, вероятно, просто наговорил лишнего под влиянием тяжелого эмоционального потрясения, ведь ему пришлось хоронить отца.

"Может, это истерика," – высказалась Бирюкова о странном поведении наследника.

Полуфиналистка "Голоса" считает, что никто не сможет забрать театр, даже если он по документам принадлежит городу. Бирюкова уверена, что традиции мэтра в его детище будут максимально сохранены.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Градский подсунул своим наследникам огромные долги.