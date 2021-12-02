"Это все!": Неприступную Волочкову соблазнил грузин Георгий

Гордая артистка имеет дело с настоящим мужчиной. Анастасия Волочкова оценила старания доброго друга.

Звезда балета Анастасия Волочкова трепетно заботится о своей стройности, покоряя публику изящными шпагатами. Женщина неприступна перед жирными калорийными блюдами, которые делают талию широкой и уродливой. Основу рациона знаменитости составляют порции, которыми особо не насытишься.

Добрый друг-грузин балерины Георгий решил порадовать светскую львицу вкусной едой. Прямиком из соседнего ресторана он принес Анастасии Волочковой питательные блюда и все-таки соблазнил ее на вечернюю трапезу.

Артистка устроила ужин при свечах со своей помощницей Лолочкой, смакуя ароматную еду. Выпечку блондинка отдала компаньонке, а сама накинулась на зеленую растительность с жидкой приправой. "У меня салатные листья. Листьями меня не удивить, я думала всегда, что это шедевр. Но соус — это все! Самое мое любимое блюдо", — поделилась Анастасия Волочкова.

Как писали "Дни.ру", балерину раскритиковали за пышное застолье с диетическими кушаньями из овощных культур. Злопыхатели заявили, что Анастасия Волочкова употребляет корм для скота, что негативно влияет на ее внешний вид вкупе с пагубными привычками.

Кроме того, блондинку начали прогонять на пенсию. Ненавистники сделали артистке замечание, которое коснулось возраста. По их словам, Анастасия Волочкова слишком стара, чтобы заниматься балетом.