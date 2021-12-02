Вот так сюрприз: Градский подсунул наследникам огромные долги

Артист не пожалел свое здоровье и обрек родню на вынужденные выплаты. Александр Градский оставил долги на неприличную сумму.

Мастер своего дела и выдающийся артист Александр Градский накануне смерти совсем себя не берег. Из последних сил певец приезжал на съемки шоу "Голос" вместо того, чтобы восстанавливаться после ковида. Смерть настигла мэтра так внезапно, что при жизни он не успел осуществить важные финансовые расходы.

В итоге, кроме завидного имущества, Александр Градский подсунул наследникам огромные долги. Сотрудники "Комсомольской правды" изучили документы налоговой службы и выяснили, какое бремя легло на плечи родни Александра Градского.

Согласно поступившей информации, Александр Градский задолжал государству 523 тысячи рублей. Наибольший процент от этих денег относится к недвижимости артиста в Москве. Только 70 тысяч из суммы составляют земельный и транспортный налоги.

Как сообщил адвокат Андрей Алешкин, наследникам певца следует добровольно потратиться на сюрприз, который им преподнес Александр Градский своей кончиной. В противном случае им придется иметь дело с судом — представители налоговой службы не закроют глаза на долги.

Напомним, на церемонии прощания с артистом взгляды приковала его вдова Марина. Длинноногая блондинка появилась на публике в модном пуховике. Избранницу Александра Градского назвали королевой красоты и гламура.