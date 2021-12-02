Звездный адвокат Пригожина обратился к россиянам с предупреждением

Адвокат прокомментировал громкую историю развода пары с Урала.

Сергей Жорин является одним из самых известных и авторитетных адвокатов в России, работающим по резонансным судебным делам селебритис. Его подзащитными становятся артисты эстрады, театра и кино, шоумены и бизнесмены, продюсеры, режиссеры и блогер. Он представлял интересы Софии Ротару, Лолиты, Валерии и Иосифа Пригожина, Никаса Сафронова и многих других

Перед Новым годом Жорин дал россиянам дельный и бесплатный совет, как обхитрить систему и обойти условия брачного договора после развода.

В качестве примера он привел историю Маргариты с Урала, которая после развода с мужем присвоила почти все имущество, и суд ее поддержал.

В договоре Маргариты с мужем было сказано, что в течение двух лет с момента вступления в брак она купит ему машину стоимостью не меньше 650 тысяч рублей. После развода женщина купила бывшему ВАЗ-2114 за 140 тысяч рублей. Все суды встали на сторону Маргариты, сообщает Пятый канал.

Адвокат посоветовал: если вы хотите получить что-то после развода, брачный договор необходимо расписывать досконально. В противном случае недобросовестный супруг может легко обойти все пункты в своих интересах.

При этом адвокат добавил, что муж хитрой и юридически подкованной Маргариты мог бы одержать победу в этой войне. Если бы суд установил, что при подписании брачного договора нотариус не разъяснила ему права и обязанности. Но этого не было выявлено.

