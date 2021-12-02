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Шоу-бизнес
Обгоревшая Хлебникова может ослепнуть: Заражение распространяется

Обгоревшая Хлебникова может ослепнуть: Заражение распространяется

56-летняя Марина Хлебникова помимо прочего получила в страшном пожаре ожог роговицы глаза.
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По имеющейся информации, у певицы серьезные проблемы со зрением. Из-за жутких ожогов у звезды началось заражение тканей лица, которое распространяется на роговицу глаза. Медики вводят ей антибиотики, чтобы остановить распространение инфекции.

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Сейчас Марина Хлебникова находится в стабильно тяжелом состоянии, но к ней пока не допускают даже близких. Артистка получила сильные ожоги лица и груди. Кроме того, она отравилась угарным газом, поэтому врачам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ.

Сейчас исполнительница уже дышит самостоятельно. Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов верит в лучшее. По его словам, врачи не рассчитывают на то, что Марина Хлебникова поправится. Но для этого понадобится много времени. Знаменитости предстоит пластика лица и пересадка кожи. Все это займет годы.

Напомним, в крови певицы были обнаружены следы алкоголя. Появились слухи, что звезда злоупотребляла спиртным из-за депрессии. Но друзья отрицают эти сплетни, уверяя, что артистка была на творческом подъеме. Так, Дмитрий Чижов заявлял, что Марина Хлебникова в последнее время находилась на творческом подъеме.

Напомним, вокалистка серьезно пострадала при пожаре в своей квартире. По версии следствия, исполнительница заснула с сигаретой в руке. По другой версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сначала загорелся диван, затем пламя распространилось на другие предметы.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 14:43 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

комментарии

Ответить:

Гость906605
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"По его словам, врачи не рассчитывают на то, что Марина Хлебникова поправится."
Что за третьеклассник написал этот бред??Просто уроды.
1

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