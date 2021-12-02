Обгоревшая Хлебникова может ослепнуть: Заражение распространяется

По имеющейся информации, у певицы серьезные проблемы со зрением. Из-за жутких ожогов у звезды началось заражение тканей лица, которое распространяется на роговицу глаза. Медики вводят ей антибиотики, чтобы остановить распространение инфекции.
Сейчас Марина Хлебникова находится в стабильно тяжелом состоянии, но к ней пока не допускают даже близких. Артистка получила сильные ожоги лица и груди. Кроме того, она отравилась угарным газом, поэтому врачам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ.
Сейчас исполнительница уже дышит самостоятельно. Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов верит в лучшее. По его словам, врачи не рассчитывают на то, что Марина Хлебникова поправится. Но для этого понадобится много времени. Знаменитости предстоит пластика лица и пересадка кожи. Все это займет годы.
Напомним, в крови певицы были обнаружены следы алкоголя. Появились слухи, что звезда злоупотребляла спиртным из-за депрессии. Но друзья отрицают эти сплетни, уверяя, что артистка была на творческом подъеме. Так, Дмитрий Чижов заявлял, что Марина Хлебникова в последнее время находилась на творческом подъеме.
Напомним, вокалистка серьезно пострадала при пожаре в своей квартире. По версии следствия, исполнительница заснула с сигаретой в руке. По другой версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сначала загорелся диван, затем пламя распространилось на другие предметы.