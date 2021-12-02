"Из гроба видно только пузо": мертвый Градский напугал народ на похоронах

Большая часть из нескольких сотен людей, пожелавших проститься, видели покойника только издали, из зала театра песни "Градский-холл". Поэтому не смогли разглядеть в деталях, в чем он был одет, как выглядел.
"Из гроба видно только пузо", – возмущаются люди. Мол, именно поэтому и не видно ничего кроме. Хотя эта полнота при жизни самого Градского никогда не смущали. Он даже знал, что друзья его в шутку зовут "Сашка-балон".
Интересно, что 72-летний Александр Градский за несколько месяцев перед смертью поставил цель сбросить 40 кг. Это нужно было ему для съемок шоу Первого канала. "Мне надо обязательно похудеть, я обязан похудеть, вариантов никаких нет. Сниматься буду", — объяснял один из основоположников русского рока.
Напомним, 72-летний артист перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида – артист не был привит, увы. Похоронили наставника "Голоса" на 56-м участке Ваганьковского кладбища.