Всплыли шокирующие фото Градского перед смертью: в студии шоу "Голос" лежал на носилках

Выяснилось, что на эфиры последних выпусков наставник проекта приезжал на кровати – с подушкой и одеялом. Можно только представить, насколько ужасно чувствовал себя музыкант.
72-летнему композитору несколько раз было так плохо из-за очень низкого давления, что приходилось являться на съемки на кровати. Шокирующие снимки появились у издания StarHit.
Сотрудники шоу "Голос" Первого канала рассказали, что Александра Градского привозили на медицинских носилках. Затем его пересаживали в кресло, снимали передачу, а потом снова клали обратно. Мэтр уже с трудом разговаривал, но продолжал подбадривать коллег. Он верил, что вскоре поправится.
Александр Градский говорил, что не может ходить самостоятельно из-за болей в ногах. Он собирался начать разрабатывать конечности, но боялся, что может упасть и травмироваться, тем самым подведя коллег по шоу "Голос".
Напомним, ранее телепроект обвинил в том, что последние съемки окончательно подорвали здоровье композитора. Ведь в сентябре он перенес коронавирус, а потом столкнулся с осложнениями после недуга.
26 ноября звезду госпитализировали с подозрением на инсульт. А через два дня Александр Градский скончался от инфаркта головного мозга в реанимации. Похоронили музыканта 1 декабря в Москве, на Ваганьковском кладбище. Первый канал пока не нашел замену авторитетному наставнику шоу "Голос".