"Зачем это?": предмет на лице покойного Градского шокировал россиян

Прощание с композитором прошло 1 декабря в столице. В последний путь артиста проводили тысячи россия. Похоронили Александра Градского на Ваганьковском кладбище.
Теперь в Сети обсуждают детали траурной церемонии. Так, гроб прославленного музыканта на гражданской панихиде был открытым, что непривычно для последних двух лет пандемии. Установлен он был на сцене театра "Градский Холл".
Желающим позволили подойти к телу покойного и оставить цветы. Прессу строго попросили не являться на церемонию. Но некоторым журналистам все же удалось проникнуть в зал.
Благодаря работникам СМИ появились подробности похорон Александра Градского. Так, выяснилось, что наставник шоу "Голос" Первого канала лежит в гробу с посторонним предметом на лице – в очках.
Россияне перешептывались и недоумевали: "Зачем этот предмет?". Ведь, как правило, какие-то дорогие покойному вещи просто кладут в гроб рядом с усопшим. К слову, по православной традиции, класть посторонние предметы в гроб нельзя. Это считается поклонением языческой традиции.
Надеть очки на умершего музыканта решила его вдова Марина Коташенко. Она же заказывала гроб. Шоумен Стас Барецкий отметил, что домовина – довольно дешевая для статусного артиста. По его словам, такое гроб может стоить примерно 30-40 тысяч рублей.
Напомним, 72-летний Александр Градский ушел в мир иной 28 ноября. В сентябре композитор переболел ковидом. После этого он с трудом восстанавливался. До последних дней жизни певец продолжал работать на шоу "Голос". Причиной смерти звезды стал инфаркт головного мозга.