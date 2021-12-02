Отпевание в монастыре и православный крест на могиле: странности похорон еврея Градского

В Москве простились с музыкантом Александром Градским. Правда, даже спустя день после похорон, народ продолжает обсуждать траурную церемонию.

Вообще-то от рождения он был Фрадкиным. Его отец Борис Абрамович Фрадкин – инженер-механик, уроженец Харькова, эвакуированный с родителями в Челябинск в 1941 году, а в 1957-м приехавший в Москву. Дед и бабка – Абрам Семенович Фрадкин и Розалия Ильинична Чверткина. Оба евреи по национальности, что подтверждают их имена.

А Градским Саша Фрадкин стал в 14 лет – в память о рано ушедшей маме, как говорил сам. Но была и еще одна причина – он решил организовать свою первую рок-группу под названием "Славяне". И не очень славянская фамилия Фрадкин тут была бы как вставной зуб.

"В моей судьбе намешано русского и еврейского", – говорил Александр Градский в одном из интервью. Эта смесь была замечена и на похоронах. В толпе тех, кто пришел проститься с Градским в созданный им "Градский-холл", был замечен раввин. При этом за сутки до гражданской панихиды состоялось церковное отпевание наставника "Голоса" в Новодевичьем монастыре. На таинстве присутствовали лишь молодая вдова Марина Коташенко, старшие дети и некоторые друзья.

Похоронили артиста на самом дальнем, 43-м, участке Ваганьковского кладбища, где покоятся Святослав Бэлза, Борис Васильев, Альберт Филозов. Непосредственно рядом с Градским находятся могилы актрисы Светланы Мизери и сценариста Александра Черных. Установили же на его могиле простой деревянный православный крест. И эта странность тоже многих удивила.