Могила Градского утонула сразу после похорон

Неравнодушные к творчеству музыканта россияне с цветами стали собираться на погосте задолго до погребения. Однако оказалось, что проводить кумира в последний путь им дадут последним.
Многие поклонники с недоумением отметили то, где именно похоронили Александра Градского. Так, композитора погребли на самом дальнем, 56-м участке, возле забора. Совсем рядом с могилой звезды находится надпись: "Опасная зона! Обрушение забора!".
На похороны было строго запрещено пускать журналистов и делать фото. Так распорядилась молодая вдова певца Марина Коташенко. Если кто из пришедших доставал мобильный телефон, к нему сразу подбегал охранник и строго требовал немедленно убрать гаджет.
На после церемонии погребения прессе все же удалось снять могилу Александра Градского. Оказалось, что она просто утонула в цветах. Их оставили поклонники и близкие знаменитости люди.
Напомним, гражданская панихида по композитору состоялась в его театре "Градский Холл". Люди приходили и занимали очередь для входа в учреждение культуры задолго до начала траурной церемонии. Многие не скрывали слез и скорби из-за смерти 72-летнего Александра Градского. Музыкант скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга.