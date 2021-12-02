Молодая жена сэкономила на гробе Градского

Марина Коташенко прибыла первой на прощание с мужем в "Градский Холл". Своих малолетних детей Ваню и Сашу она решила оставить дома. Держалась модель весьма сдержанно.
Пришедшие на гражданскую панихиду коллеги, друзья и поклонники творчества музыканта удивленно отметили, что Александра Градского хоронят довольно скромно для его статуса: в гробу "экономкласса". Также некоторое недоумение вызывает тот факт, что в последнее время музыкант не жил постоянно вместе с супругой в одной квартире.
Дело в том, что Марина Коташенко оставила 72-летнего артиста в столичной квартире на попечении сиделки. Сама же вместе с наследниками большую часть времени жила за городом. Хотя за месяц до смерти певец официально расписался с возлюбленной.
Объяснение тому, что Александр Градский не находился с женой в том, что музыкант до последнего ездил на съемки шоу "Голос" Первого канала в качестве наставника. В свободное же время композитор воссоединялся с семьей. Сиделка появилась у исполнителя после того, как он переболел коронавирусом. Звезду очень беспокоили боли в ногах. Певец почти не вставал с постели, и ему была необходима помощь.
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября от инсульта головного мозга. За два дня до этого знаменитость поступила в больницу с подозрением на инсульт. Многие россияне считают, что музыкант скоропостижно умер из-за того, что не щадил себя, участвуя в телепроекте.