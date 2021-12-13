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Шоу-бизнес
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает

"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает

Сын Наташи Королевой решил пойти по стопам матери.
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Архипу уже 19 лет, у него с детства были способности к учебе и к языкам. Однако звездный наследник решил выбрать путь своей знаменитой мамы. Архип начал писать и записывать музыку. Его творчество пока не получило такой популярности, как песни Королевой, поэтому она решила взять отпрыска с собой на шоу "Две звезды".

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Мать и сын спели дуэтом, кадры появились в блоге Наташи. Мнения поклонников разделились, некоторым понравилось творчество юного артиста, другие уверены, что ему стоило выбрать себе другой род занятий.

"Ну гундосит же мальчик... Какое там пение (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У малого ни пластики, ни голоса", "Да нет у него голоса", "Николаев сделал Королеву. Но Королева не сделает из сына Артиста", "Ни слуха, ни голоса", "У сынка по-моему задержка в развитии, какой-то он тормоз", "Мамуля везде за собой таскает", – написали комментаторы.

Ранее Наташа Королева рассказала, как прошло знакомство ее сына и дочери-американки. Информация о том, что у Королевой есть второй ребенок от суррогатной матери недавно потрясла страну. Оказалось, артистка отдала яйцеклетку другу-гею, чтобы он с партнером смог завести ребенка. Архип практически сразу познакомился с "сестрой", а Королева считает малышку членом семьи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
13 декабря 2021, 06:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

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