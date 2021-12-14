"Это была не сигарета": подруга обгоревшей Хлебниковой раскрыла причину пожара

Подруга Марины Хлебниковой поговорила с певицей и рассказала о ее состоянии.

Поклонники певицы всерьез беспокоятся за ее состояние. Это неудивительно, ведь Хлебникова сильно пострадала во время пожара. Трагическое событие сразу же обросло слухами и сплетнями. Так, некоторые думают, что артистка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснула с сигаретой в руках. Однако с этим совершенно не согласны друзья Марины.

Представители Хлебниковой практические не общаются с прессой, сама звезда тоже никак не комментирует свое состояние. Поэтому какую-либо информацию удается получить лишь от друзей, которые созваниваются с артисткой. Одна из подруг сообщила, что Марина с трудом говорит, она все еще очень слаба.

Также дала комментарий Наталия Гулькина – давняя подруга звезды. Она рассказала, что ни сигарета, ни алкоголь не были причинами трагедии. По словам женщины, пожар произошел из-за короткого замыкания. Она также поблагодарила фанатов за помощь, которую они оказали Марине, и сказала, что певица чувствует их любовь.

Напомним, что певицу перевели из реанимации, однако до полного выздоровления еще далеко. У Хлебниковой серьезные травмы – ожоги по всему телу и лицу. Возможно, Марина даже не сможет в будущем вернуться на сцену. Однако знакомые звезды уверены в обратном. По их мнению, Марина сможет преодолеть все трудности.