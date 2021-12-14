"Легенда возвращается!": народ пришел в экстаз от воссоединения Лазарева и Топалова

Популярные музыканты знакомы едва ли не с самого детства: юные таланты вместе выступали в ансамбле "Непоседы", а после и вовсе создали музыкальный дуэт, снискавший всенародную славу. К сожалению многих, после распада Smash Влад Топалов и Сергей Лазарев долго не общались, но теперь музыкантам, очевидно, вновь удалось сблизиться.
Сегодня Сергей Лазарев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте совместные снимки с коллегой и рассказал о сюрпризе, который они с Владом Топаловым подготовили для фанатов в честь 20-летия группы. Певец пообещал аудитории, что 17-ого декабря они добавят своим поклонникам новогоднего настроения. Судя по всему, речь идет о новой песне или каком-то совместном проекте экс-участников дуэта.
Фолловеры пришли в настоящий экстаз от столь приятной новости и от счастливых лиц любимых артистов, наконец появившихся вместе.
"Легендарный дуэт" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Очень ждем", "Легенда возвращается!", "Smash forever Ждем с нетерпением этот шедевр", "Smash!! Навсегда в моем сердце," – написали осчастливленные фанаты.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что немалую роль в сближении артистов сыграли их дети. Недавно Сергей Лазарев и Влад Топалов воссоединились на детском празднике, и их идиллия прямо-таки растрогала народ.