"Без лишних людей": Семейная идиллия Лазарева и Топалова растрогала народ

Экс-участники группы Smash!! Знакомы еще со времен совместного творчества в детском ансамбле "Непоседы", однако после распада коллектива Влад и Сергей долго не общались. Вновь сблизили музыкантов их дети. Произошло это как раз около трех лет назад, когда у Лазарева только родилась дочь Аня, которую он тщательно скрывал до последнего.
Девочку родила суррогатная мать, о таком важном изменении в жизни артиста знали только самые близкие. В их число вошел и бывший коллега Влад Топалов. Новость сильно сблизила артистов, они стали дружить семьями, когда у Топалова и Регины Тодоренко родился сын Майкл.
Семейная идиллия Топалова и Лазарева на дне рождения Майкла растрогала зрителей. В Сети заметили, что Лазарев с детьми стали почетными гостями праздника и крайне мило взаимодействовали с семьей именинника.
"По-моему, родителям даже больше понравилось (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В узком кругу, без лишних людей как у некоторых личностей", "Такой теплый праздник создали для него, приятно посмотреть и порадоваться", "Какие классные эмоции! Супер!", "Какой классный праздник и прекрасное видео", "Я люблю детские праздники, вот где настоящая радость и искренность", "О, второй состав группы Смэш подвезли", – написали комментаторы.