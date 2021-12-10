Рапунцель из "Дома-2" вынудила работать мужа-стриптизера

Бывшая героиня шоу "Дом-2" Алена Рапунцель взвалила на избранника ношу.

В апреле этого года Алена Рапунцель покинула культовый проект "Дом-2". Накануне она заявила, что мечтает о свадьбе с Ильей Семиным, но громкий скандал с рукоприкладством разрушил ее надежды. Тем не менее вне камер партнеры помирились и решили пожениться.

Свадьбу должны были сыграть еще летом, но Илья Семин снова поднял руку на брюнетку, когда та выпивала, будучи беременной. После громкого выяснения отношений бракосочетание все же прошло в начале сентября.

Поклонники беспокоились за будущее Алены Рапунцель — некоторые считали, что она выбрала себе недостойного спутника жизни. Это связано не только с агрессивным поведением Ильи Семина, но и с его карьерной перспективой. Ведь при первом появлении на шоу "Дом-2" мужчина рассказал о своей работе стриптизером.

Фанаты как в воду глядели — после свадьбы ссоры между влюбленными не пропали. Рапунцель даже уезжала на родину во Владивосток, чтобы про Семина ей ничего не напоминало. Но за очередным скандалом наступило примирение. Тогда народ поинтересовался, содержит ли девушку ее супруг в период ожидания ребенка.

Звезда шоу "Дом-2" призналась, что сама зарабатывает в "Инстаграм", а вот мужу повезло меньше. Деньгами знаменитая брюнетка обеспечивать его не стала, несмотря на большую популярность и удобный источник дохода.

Алена Рапунцель вынудила Илью Семина трудиться ради материального блага. "Муж работает на обычной работе", — сообщила теледива. Однако о характере деятельности супруга она распространяться не стала. Вполне возможно, что мужчина снова стал стриптизером и трясет голым телом, пока дома его ждет беременная жена.