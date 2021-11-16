Беременная Рапунцель неожиданно вернулась к мужу

Алена Рапунцель и Илья Семин работают над своими отношениями.

В начале сентября экс-звезда "Дома-2" Алена Рапунцель, уже будучи в положении, вышла замуж за своего возлюбленного – стриптизера Илью Семина. Примерно месяц спустя выяснилось, что отношения молодых супругов испортились, и после очередной ссоры беременная инстадива ушла от мужа и даже уехала в родной Владивосток.

Поклонники очень переживали за Алену и атаковали ее вопросами о причинах такого решения. Молодая женщина не хотела раскрывать детали разрыва и не отвечала на вопросы. Теперь же неожиданно выяснилась, что экс-звезда "Дома-2" вновь вернулась в супругу.

На днях подписчики прямо спросили Рапунцель, в каком состоянии ее отношения с Семиным. В Сторис своего инстгарам-аккаунта женщина призналась, что они опять вместе. Пара обратилась к психологу и сейчас работает над своими отношениями.

Напомним, что у экс-звезды телестройки уже есть ребенок от другого участника реалити – Ильи Яббарова. Малыш от Семина станет для нее вторым. До свадьбы, состоявшейся в начале осени, пара была вместе около года. Этим летом возлюбленный Рапунцель рассекретил информацию о ее второй беременности. Тогда же произошла ссора, после которой Алена Рапунцель даже намеревалась уйти от избранника. Но ради будущего ребенка пара вскоре помирилась и отправилась в ЗАГС.