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Шоу-бизнес
"Умираю от боли": Любовник бросил беременную Рапунцель после зверских побоев

"Умираю от боли": Любовник бросил беременную Рапунцель после зверских побоев

Жизнь Алены Рапунцель превратилась в ад. Беременную экс-участницу "Дома-2" жестоко предали.
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Недавно у Алены Рапунцель подтвердилась беременность. Счастью популярной брюнетки не было предела, но оно рухнуло в самый неожиданный момент. Отец будущего ребенка Илья Семин, набросился на избранницу с кулаками в ходе бытовой ссоры и бросил ее. Звезда шоу "Дом-2" потрясена происходящим до глубины души, теперь она не знает, как справиться со всем этим кошмаром.

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"Я просто умираю от боли. Я ненавижу себя за такую сильную любовь", — написала беременная знаменитость в инстаграм-аккаунте. Для подтверждения слов наменитость показала пользователям Сети кадры, на которых она плачет. Девушка поблагодарила подписчиков за оказанную поддержку, фанаты написали ей в личные сообщения немало теплых слов и добрых пожеланий.

Негатив и критика со стороны россиян также не обошли Алену Рапунцель. Многие сочли ее неразумной и посоветовали избавиться от ребенка. "Вас что, предохраняться не учат?", "Рожать не нужно однозначно от такого, кто сбежал сразу же", "Ну почему ты не дождалась свадьбы? Сначала свадьба, потом дети, ну елки палки", "Думай головой, а не одним местом!", "Не размножайся. Делай аборт", "Какая любовь? От кого рожать? Цирк просто", — написали пользователи Сети экс-участнице шоу "Дом-2".


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Алена Рапунцель. Фото: www.instagram.com/alenatoffi_official
Автор: 11 июля 2021, 20:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Старая гвардия: кто из "золотого состава" вернулся в шоу "Дом-2"

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