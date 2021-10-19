"Есть причины": беременная Рапунцель взвыла от вопросов о разрыве с мужем

Звезду шоу "Дом-2" спросили, почему она рассталась с Ильей Семиным. Ведь еще в сентябре пара демонстрировала семейную идиллию. К тому же, Алена Рапунцель ждет ребенка.
Отношения четы резко испортились в этом месяце. Девушка жаловалась, что супруг ее не поддерживает в моменты кризиса, и она остается одна. Знаменитость вернулась в родной Владивосток.
Звезда телестройки объяснила, почему не хочет раскрывать детали разрыва с мужем. "Этот вопрос останется здесь просто вопросом", – взорвалась Алена Рапунцель. Она добавила, что ее уже атаковали с подобным вопросом журналисты, и если бы она хотела, то ответила бы.
Напомним, ранее стало известно, что Алена Рапунцель и стриптизер Илья Семин официально расписались 3 сентября. Церемония прошла без лишних глаз. Торжественную вечеринку с гостями решили устроить в отдельный день. Примечательно, что звезда шоу "Дом-2" стала женой в ожидании малыша. Ребенка зачали до заключения брака в результате страстного романа. Торжество утомило звезду телестройки. После того как влюбленные обменялись кольцами, они поехали на фотосессию.
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