"АБВГДейка и открытие поноса": Запустившая марафон Боня учит дышать пальцами за деньги

Светская львица Виктория Боня после шоу "Дом-2" наслаждается жизнью в богатстве и комфорте. Брюнетка успешно обеспечивает себя с помощью онлайн-марафонов. На курсах она обещает делиться эксклюзивной информацией, способной повернуть жизнь в лучшую сторону.
Что примечательно, теледива получает на этом деле миллионы. Не так давно она запустила новый авторский курс "Я — женщина богиня". Так Виктория Боня призвала поклонниц раскрыть женскую силу, впуская в жизнь изобилие и счастье.
Скрывался за этими красивыми словами достаточно трудоемкий процесс, причем не только для звезды, но и для тех, кто заплатил ей деньги. Одна девушка, купившая курс, рассказала о впечатлениях и даже показала видеофрагменты из него на ютуб-канале. Виктория Боня не оставила подопечную равнодушной.
"Стандартный инфоцыганский алфавит — АБВГДейка и открытие поноса. Трансформация пройдена", — пошутила дерзкая блондинка, прошедшая авторскую программу. Девушка высмеяла работу знаменитости, обнаружив в ней банальщину и чужие материалы.
Виктория Боня предложила участникам марафона практиковать медитацию, в рамках которой нужно якобы дышать пальцами. Говорила об этой методике звезда на полном серьезе, повторяя фразу "Я есть блаженство бога".