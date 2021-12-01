Уход был предрешен: мистика в смерти Градского

72-летний Александр Градский перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида. Специалисты по тонким материям считают, что уход был предрешен.
"В месяц своего рождения люди чувствуют себя ослабленными, у многих обостряются хронические болезни, – рассказал "Дни.ру" экстрасенс. – За месяц до дня рождения мы уже энергетически ослаблены, и это приводит к физической слабости. Если в течение года жизнь была очень напряженной, часто случались стрессовые ситуации, то в месяц рождении мы почувствуем необъяснимую слабость. Именно поэтому 70 процентов смертей случаются накануне или сразу после очередного дня рождения человека".
Это связано с тем, что человеческий организм живет циклами, каждый из которых равен одному календарному году. Во время появления на свет ребенок испытывает огромный стресс. Получается, что на протяжении всей жизни организм в день рождения как бы заново вспоминает свое состояние в момент появления на свет. Как следствие в этот период у многих наблюдается снижение иммунитета, случаются инфаркты и инсульты...
Да и сама дата смерти – 28 ноября – непростая. Русские люди в старину верили, что в этот день "зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всю нечисть". А нечисть пытается мстить и забирает с собой души людей. Поэтому и кажется, что уход больного Градского был предрешен свыше...