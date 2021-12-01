Какой ужас: черный от горя Кадыров едва держался на ногах у гроба Градского

В "Градский-холл" завершилась церемония прощания с музыкантом Александром Градским. Среди тех, кто пришел отдать ему последние почести, были Розенбаум, Лещенко, Лепс, Агутин. Первым же к гробу подошел Кадыров...

"Александр Борисович – это человек, которого надо принимать таким, какой он есть, – рассказывал Кадыров в интервью "Дни.ру" незадолго до ухода Градского. – О нем невозможно рассуждать в стиле: он хороший или плохой, а почему он сделал вот так, сказал вот это. Он такой, какой он есть. И он не перестает быть великим, лично для меня – несмотря на то, что я с ним знаком уже два года, что я могу в любое время ему позвонить. Наоборот, с каждым разом я все больше общаюсь с ним и понимаю, что он действительно очень талантливый, образованный, знаток всех стилей музыки".

"Он всегда говорит с некоей иронией и немножко в такой форме, которая может показаться грубой. Но это не так. Его узнаешь ближе и перестаешь обижаться", – заверял Кадыров.

На похоронах на него было больно смотреть. Черный от горя, он едва держался на ногах – так глубоко было потрясение и тяжела горечь потери. От любых комментариев и общения с прессой 28-летний баритон отказался.

Напомним, Эмиль Кадыров – участник четвертого сезона суперпроекта "Голос". На слепых прослушиваниях к нему повернулись Градский и Баста, и молодой человек выбрал команду мэтра. А потом стал и солистом его театра.

Сегодня в этих же стенах прощаются с Градским. Несколько дней назад 72-летний артист перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида.