Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского

В "Градском-холле" завершилась церемония прощания с певцом, композитором и поэтом Александром Градским. Особое внимание гостей было к вдове покойного...



Александр Градский был женат официально три раза. В 2003-м его фактической супругой стала актриса Марина Коташенко. Она была младше знаменитого супруга на 35 лет и на 3 года моложе первого сына певца – Даниила Градского.

Все знают, что падкий до женской красоты и юности Александр Борисович встретил эффектную длинноногую блондинку Марину на улице 18 лет назад и сразу же влюбился. Причем, чтобы быть с молодой избранницей, маэстро развелся со своей третьей женой Ольгой, которая подарила ему двоих детей и с которойбыли женаты с 1980 по 2001 годы.



В 2014 году Марина родила музыканту сына Сашу. Ваня, второй наследник пары, появился на свет спустя четыре года. До рождения детей девушка работала моделью, отучилась во ВГИКе и снималась в сериалах. Однако потом Коташенко оставила карьеру и полностью посвятила себя семье.

Но 28 ноября 2021 года 72-летний Александр Градский перенес инсульт и попал в нейрореанимацию. А в ночь на 28 ноября в одной из больниц столицы он умер от инфаркта головного мозга и осложнения после перенесенного ковида.

Организацией похорон престарелого супруга вдова, как говорят, не занималась – все заботы взяли на себя сын певца от третьего брака и "Градский-холл". Но у гроба шикарная Марина Коташенко все-таки появилась, потрясая народ дизайнерским пуховиком. "Королева красоты и гламура", – шептались люди. А теперь еще и очень состоятельный человек – наследство Градского оценивается более чем в 400 миллионов!