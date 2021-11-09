Возбудили, но не тех: на лижущихся в эфире федерального канала мужиков завели дело

Яблоком раздора стал поцелуй комиков Дениса Дорохова с Александром Панекиным. Юмористы играли молодоженов, не подозревая о том, чем может обернуться подобная шутка.
Теперь ТНТ обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Примечательно, что поцелуй двух мужчин на сцене длился лишь несколько секунд, но жутко возмутил зрителей.
Некоторые пользователи Сети и депутаты подняли шум. К слову, артисты предупредили публику о том, что они всего лишь исполняют свои роли и готовы на все ради триумфа в шоу "Игра".
Отметим, что в настоящее время шоу "Игра" находится на паузе. По официальной версии причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация. Якобы руководство телеканала и программы решили обезопасить и своих сотрудников, и зрителей проекта.
Но в шоу "Игра" помимо поцелуя мужчин на сцене есть и другие претензии. Так, многие россияне посчитали, что продюсеры украли идею проекта у легендарного КВН, после чего немного изменили программу под молодежь. Ведущий КВН Александр Масляков был возмущен появлению передачи на ТНТ. Он заявил, что его идею просто украли.
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