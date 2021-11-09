Королева пожертвовала собой ради сына: Нелепый вид и скованные конечности

Среди участников заявлены многие звезды отечественной эстрады. Олег Газманов выйдет на сцену вместе с Родионом, Александр Малинин также появится вместе с сыном. Также зрители смогут насладиться появлением Сергея и Лизы Трофимовых, Таисии Повалий и ее наследника и многих других. Оценивать выступления будут Валерия, Ольга Дроздова, Максим Галкин и Дмитрий Певцов.
В первом выпуске нового шоу знаменитости исполнят свои главные хиты вместе с детьми. Олег Газманов пообещал удивить публику и исполнить композицию на иностранном языке. Известно, что Родион нередко выступает именно с песнями на английском языке. Однако более всего поклонники ждут появления Наташи Королевой.
Все дело в том, что создатели программы уже сообщили в СМИ, что артистка готова на все ради своего сына. Именно поэтому она относится с юмором в каждому выходу и вовсе не боится выглядеть скованной и нелепой. Сообщается, что в первом выпуске она появится на публике в костюме водолаза.
Интересно, что ведущей проекта будет Жанна Бадоева. Многие ожидали увидеть Агату Муцениеце и некоторых других звезд, но выбор оказался именно таким. Сама знаменитость очень довольна ситуацией, а ее партнером стал Дмитрий Нагиев.
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