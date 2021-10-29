"Мерзкие людишки": Одержимая бесовщиной Королева сделала сына уродом

В ночь с 30 на 31 октября на Западе отмечают праздник Хэллоуин, связанный с мистическими суевериями. В России его любят далеко не все, называя бесовщиной и порождением сатанизма. Однако многие звезды следуют иностранной моде, поэтому накануне торжества копируют образы мертвецов. Сделала так и Наташа Королева. Одержимая дьявольскими тенденциями певица превратилась в нечто ужасное и сделала уродом своего сына.
Певица устроила фотосессию в одном из московских торгово-развлекательных центров. Стилист подобрал для нее по-настоящему похоронный наряд: черное платье в пол и того же цвета парик с мрачным украшением в виде короны. Макияж звезде нанесли в виде грязных подтеков под глазами, изображающих слезы.
Наследник артистки Архип Глушко взял пример с матери. Юношу загримировали в зомби — оживленный труп, который не поддается никакому контролю. Очевидно, Наташа Королева поддержала новый имидж сына, раз разместила с ним фото в "Инстаграм".
"Какие мерзкие людишки", "Это бесовское, не наше", "Не гневите бога", "Жаль за прославление демонов!", "Это что? Господи помилуй!" — написали о кадре пользователи Сети.
Россияне предупредили певицу, что ей придется на том свете отвечать за свое стремление к темным силам. Выходку артистки назвали позором. Наташа Королева, согласно впечатлению комментаторов снимка, упала ниже плинтуса.
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