Разъяренный Джигурда поклялся изувечить Пригожина: Даже готовиться не надо

Несмотря на локдаун, звезды шоу-бизнеса продолжают активно взаимодействовать. В последние дни все обсуждают боксерский поединок между Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили. Из-за того, что мероприятие оказалось закрытым, о его результатах пока ничего неизвестно. Ясно лишь одно: следующим в списке шоумена значится имя мужа Валерии.
Артист отметил, что не ходит в зал, а последний раз надевал перчатки более десяти лет назад. Однако он крайне возмущен поведением Иосифа Пригожина, а также его пренебрежительными высказываниями. В одном из интервью Никита даже отмечал, что теперь даже заклятый враг Сергей Шнуров нравится ему больше.
По словам Никиты Джигурды, он вызывает супруга Валерии на бой 12 декабря. По какой причине выбрана эта дата – не совсем понятно, а продюсер пока игнорирует все предложения предполагаемого соперника. Шоумен указал, что намерен "дожать" продюсера из-за того, что он оскорбил его.
При этом сам актер убежден, что Иосиф Пригожин якобы просто испугался, так как он владеет "оккультными практиками". Сейчас Джигурда спокойно ждет того самого дня и уверяет, что не планирует работать над собой все это время. "Даже не надо готовиться", – уверенно рассказал он журналистам.
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