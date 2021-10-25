"Главное, чтобы не лоханулся": Джигурда предостерег известного юмориста от ошибки Зеленского

Актер порекомендовал юмористу не повторять ошибок нынешнего президента Украины, а в прошлом комика Владимира Зеленского. Никита Джигурда посоветовал Михаилу Галустяну не "продавать свой талант" в политике.
Артист считает юмориста очень талантливым и светлым. "Главное, чтобы не лоханулся", – предостерег звезду Никита Джигурда. Кроме того, он признался, считает коллегу профессионалом высочайшего уровня. Актер поставил его в один ряд с такими знаменитостями жанра, как Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Александр Демьяненко и Савелий Крамаров.
Никита Джигурда уверен, что у Михаила Галустяна юмор заложен на генетическом уровне. Возраст же артиста он считает знаковым. По его мнению, в 42 года у многих людей происходит переоценка смысла жизни и переход в другое качество. Актер пожелал комику выйти в профессии на мировой уровень и не поддаваться соблазнам.
Напомним, в личном микроблоге Михаил Галустян начал принимать добрые пожелания. В разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта он показал, как друзья и коллеги поздравили его с днем рождения.
Как писали "Дни.ру", ранее журналисты нашли информацию о том, как родители назвали Галустяна при рождении. Как утверждают корреспонденты Teleprogramma.pro, в детстве артист носил нерусское имя Ншан.
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