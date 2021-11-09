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Шоу-бизнес
Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой

Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой

София Ротару является патриотом своей страны и верит в то, что Крым все-таки вернется в состав Украины. Недавно сестра звезды рассказала, что она уже около пяти лет не посещала Ялту, несмотря на то, что там расположено шикарное имение семьи.

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Артистка также владеет элитным отелем "Вилла София", но даже туда она не ездила уже около года. Известно, что знаменитость попыталась продать свой ранее достаточно успешный бизнес, но пока сделка не состоялась. Пока здание якобы не функционирует, так как певица надеется на перемены в политической жизни, который приведут ее к успеху и спокойной жизни.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Сейчас София Ротару проживает на юге Киева вместе со своей семье. Периодически она все-таки приезжает в Россию, чем каждый раз невероятно радует многочисленных поклонников. Однако взгляды звезды многим не дают покоя.

Глава комитета парламента РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков заявил, что знаменитость следует лишить звания почетного гражданина Крыма. Все дело в том, что она ждет "возвращения" полуострова, а вовсе не радуется его настоящему статусу.

Отмечается, что ранее своими композициями и высказываниями София Ротару "укрепляла дружбу народов", за что ее и любила публика. Однако теперь она серьезно изменилась, "стала антиподом себя самой" и пропагандирует совсем иные ценности. К чему приведет предложение – пока не совсем ясно. Сама артистка никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2021, 14:30 Источник: "РИА новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву

комментарии

Ответить:

Гость891006
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Как то не по людски, Софья Михайловна! На концерты в Россию ездим за денежкой и не смущает вас , что это страна , которая ВЕРНУЛА себе Крым? А чтобы "свои" на Украине пинком под зад не дали, заявляем , что Крым снова будет украинским. Прям вторая Лайма Вайкуле, деньги в России стрижём, а про Крым в угоду Европе лижем. Только вот почему российское руководство на это смотрит сквозь пальцы? Не нужно подставлять под удар вторую щёку Россия-матушка! В таких двуличных людях, как Ротару и Вайкуле,нет ничего святого. Пусть поют в своих странах, в России хватает душевных и любящих Россию исполнителей.
спiвачка Анастасiя Приходько
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Крим- це Украiна. Тупим бидлякам поясняю розумIло! Всерiвно вiн повернется. <цензура> цвIте рiдна УкраIна i Крим Украiнський
Гость895128
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спiвачка Анастасiя Приходько
И Крым, и Рим- вернутся. 31 февраля. Донбасс в раздумиях!
Крым навсегда останется РОССИЙСКИМ! УТРИСЬ, БАНДЕРОВСКАЯ ОКРАИНА
Путиноидам
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гость
Старая клюкка без чести и гордости.За деньгами ползет в Россию.Оплевать и выгнать.
Тебя, с дивана поднять и работать заставить, чтоб не делился своими бредовыми идеями! К тебе она что ли едет? Фиг ты угадал!
Гость895116
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Ценности у фанерщицы одни:деньги и только деньги.
Путиноидам
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Гость895110
В Россию приезжает за баблосами, хуторянкa вoнючая, не брезгует петь у богачей трясущимися руками, а Крым ждёт, закрыть её там в своём отеле, пусть горничной работает, ни стыда, ни совести, старaя клячa !!!
Ты, чмо, душистое, бомжом у ее отеля побираьться будешь!
Гость895110
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В Россию приезжает за баблосами, хуторянкa вoнючая, не брезгует петь у богачей трясущимися руками, а Крым ждёт, закрыть её там в своём отеле, пусть горничной работает, ни стыда, ни совести, старaя клячa !!!
гость
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Старая клюкка без чести и гордости.За деньгами ползет в Россию.Оплевать и выгнать.
спiвачка Анастасiя Приходько
Пожаловаться Ответить
И Крым, и Рим- вернутся. 31 февраля. Донбасс в раздумиях!
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