Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой

Артистка также владеет элитным отелем "Вилла София", но даже туда она не ездила уже около года. Известно, что знаменитость попыталась продать свой ранее достаточно успешный бизнес, но пока сделка не состоялась. Пока здание якобы не функционирует, так как певица надеется на перемены в политической жизни, который приведут ее к успеху и спокойной жизни.
Сейчас София Ротару проживает на юге Киева вместе со своей семье. Периодически она все-таки приезжает в Россию, чем каждый раз невероятно радует многочисленных поклонников. Однако взгляды звезды многим не дают покоя.
Глава комитета парламента РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков заявил, что знаменитость следует лишить звания почетного гражданина Крыма. Все дело в том, что она ждет "возвращения" полуострова, а вовсе не радуется его настоящему статусу.
Отмечается, что ранее своими композициями и высказываниями София Ротару "укрепляла дружбу народов", за что ее и любила публика. Однако теперь она серьезно изменилась, "стала антиподом себя самой" и пропагандирует совсем иные ценности. К чему приведет предложение – пока не совсем ясно. Сама артистка никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.
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