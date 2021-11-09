Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой

София Ротару является патриотом своей страны и верит в то, что Крым все-таки вернется в состав Украины. Недавно сестра звезды рассказала, что она уже около пяти лет не посещала Ялту, несмотря на то, что там расположено шикарное имение семьи.





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