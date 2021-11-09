"Как после концлагеря": протянувшая ноги Волочкова вызвала оторопь

Накануне экс-прима Большого театра опубликовала свежее фото из отпуска. На снимке артистка запечатлена полулежащей на диванчике в бикини и прозрачной тунике. Длинные обнаженные ноги Анастасия Волочкова протянула вперед, и они оказались на переднем плане снимка, что совсем не понравилось подписчикам.
Вид нижних конечностей балерины вызвал настоящую оторопь у многих пользователей. Люди заметили, что ноги у женщины излишне худые, ступни – слишком большие, а длинные пальцы изуродованы шишками.
Шокированные фолловеры написали:
"Самые страшные ноги в мире" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Фото жуткое.........", "Ножки, как после концлагеря, Кто-то слишком заигрался с диетами", "Некрасивые ноги нужно прятать под макси", "Лицо ничего, но тело и ноги караул!", "Ступни как мужские мощные руки".
Впрочем, нашлись у эпатажной балерины и более лояльные подписчики, которые не стали просто критиковать, а отметили, что ноги Анастасии Волочковой являются ярким свидетельством ее долгих и изнурительных тренировок, поэтому в любом виде достойны уважения и восхищения.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Анастасия Волочкова неожиданно угодила в скандал со своим фирменным шпагатом.
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