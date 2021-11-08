Интимное фото Долиной всплыло в Сети после взлома страницы

66-летняя российская певица Лариса Долина не раз жаловалась, что в "Инстаграм" у нее нет официальной "синей галочки", из-за чего мошенники постоянно создают дубликаты ее страниц и взламывают их.
Однако Лариса Долина не отчаивается и продолжает активно общаться с поклонниками посредством того, что имеет. На днях в одном из фан-аккаунтов звезды появилось весьма откровенное фото, на котором предстала в чулках и с глубоким декольте.
Долина позировала на фото, сидя за роялем, а потом стоя. На ней было роскошное черное платье со шлейфом и туфли на каблуках.
Фанаты пришли в восторг от увиденного. Они расхвалили Ларису Долину за то, что артистка старается выглядеть хорошо в своем возрасте. В комментариях Долиной оставили огоньки и сердечки в знак симпатий. Судя по всему, артистке тоже понравилось новое фото, так как она репостнула его в свой раздел "Сторис".
Ранее "Дни.ру" писали о том, как у Ларисы Долиной началось кровотечение прямо во время выступления. Об этом она рассказала в одном из интервью. Артистку пришлось госпитализировать с концерта и класть на сохранение. Звезда была беременна.
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