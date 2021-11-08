Разъяренный Масляков плюнул в слизанное с КВН скандальное шоу "Игра": С какой стати?

После выхода первых выпусков публика разделилась на несколько лагерей. Некоторым понравилась передача, другие же просто опешили. Все дело в том, что практически сразу люди поняли: продюсеры позаимствовали идею у КВН, после чего слегка трансформировали ее для более молодой целевой аудитории.
Мнения Александра Маслякова по этому вопросу ждали всех. Он сразу указал, что идею создатели украли, а формат является непозволительным. Его поддержал и Константин Эрнст, который во время Кубка мэра указал, что верит: вне зависимости от победы участники будут играть в "настоящую" игру, а не в "ворованную". Теперь Александр Васильевич окончательно прервал молчание.
Ведущий отметил, что верит в светлое будущее КВН. Подробно говорить о новом шоу на "ТНТ" он не стал, но отметил, что идея была украдена. Александр Масляков заявил, что о закрытии КВН речи не идет. "С какой стати?" – возмутился он. Ведущий подчеркнул, что они активно следят за интересами молодежи и недавно даже запустили новый проект для детей.
Что будет с шоу "Игра" дальше – пока не совсем понятно. Не так давно появилась информация о том, что съемки были прерваны в связи ограничениями. При этом многие полагают, что все это якобы могло произойти из-за недовольства самого Александра Васильевича и его приближенных.
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