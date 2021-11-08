"Рак победил": в семью Тодоренко постучалось горе

Регина Тодоренко и Влад Топалов счастливо женаты уже три года. Пара воспитывает сына и является для многих примером гармоничной и правильной семьи. Как выяснилось, у Тодоренко в роду был пример таких отношений, на которые она и равняется. Это были бабушка и дедушка ведущей.
Дед Регины Тодоренко родился в Алексеевке, а бабушка в Одессе. Они познакомились в санатории и прожили вместе всю жизнь. Их любовь длиною в 40 лет преодолела все испытания, пара была вместе, пока их не разлучила смерть...
Бабушка Регины Тодоренко умерла 18 лет назад. Дед к тому моменту уже боролся с раком и тоже был очень слаб. "Рак победил раньше", – написала Тодоренко.
Смерть любимой жены подкосила деда еще больше, и он до последнего ходил к любимой на могилу. Дед Регины Тодоренко посадил на кладбище у супруги дерево, за которым ухаживал до последних дней. Так он пытался восполнить потерю.
По словам Регины Тодоренко, это дерево стало символом вечной любви для всей семьи. К публикации ведущая прикрепила совместное фото с Владом Топаловым, на котором он целует ее в лоб. Поклонники признались, что история пронзила их сердца насквозь и вызвала слезы.
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