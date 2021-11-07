Не дал денег на косметику: дочь Мамаева стала называть папой чужого человека

Футболист Павел Мамаев развелся с женой, моделью Аланой, весной этого года. Женщина обвинила супруга в многочисленных изменах. 33-летняя Алана Мамаева подала на развод сама, когда узнала, что на сборах в Марбелье ее муженек опять погуливал.
Сначала все шло мирно и тихо. Павел Мамаев обещал поддерживать финансово бывшую жену и детей. Напомним, у Аланы дочь от Мамаева Алиса и сын от предыдущих отношений.
Однако потом мнение Павла резко изменилось, и он отказался давать деньги на воспитание бывшего пасынка. Позже произошла ситуация, когда Павел не дал Алане денег на косметику. Между бывшими супругами начался скандал, который отразился на детях.
На днях Алана Мамаева рассказала в своем "Инстаграм", что семилетняя дочь Алиса не хочет больше общаться с родным отцом. Девочка даже переименовала в своем телефоне его контакт с "Папы" на "Паша".
Папой же она стала называть совсем другого мужчину. Судя по всему, она стала общаться с первым мужем Аланы — Александром Липовым. Так девочка ответила на отказ биологического отца поддерживать ее брата.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин