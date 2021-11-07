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Шоу-бизнес
Не дал денег на косметику: дочь Мамаева стала называть папой чужого человека

Не дал денег на косметику: дочь Мамаева стала называть папой чужого человека

Алана Мамаева рассказала, что ее дочь от Павла Мамаева остыла к отцу после их развода.
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Футболист Павел Мамаев развелся с женой, моделью Аланой, весной этого года. Женщина обвинила супруга в многочисленных изменах. 33-летняя Алана Мамаева подала на развод сама, когда узнала, что на сборах в Марбелье ее муженек опять погуливал.

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Сначала все шло мирно и тихо. Павел Мамаев обещал поддерживать финансово бывшую жену и детей. Напомним, у Аланы дочь от Мамаева Алиса и сын от предыдущих отношений.

Однако потом мнение Павла резко изменилось, и он отказался давать деньги на воспитание бывшего пасынка. Позже произошла ситуация, когда Павел не дал Алане денег на косметику. Между бывшими супругами начался скандал, который отразился на детях.

На днях Алана Мамаева рассказала в своем "Инстаграм", что семилетняя дочь Алиса не хочет больше общаться с родным отцом. Девочка даже переименовала в своем телефоне его контакт с "Папы" на "Паша".

Папой же она стала называть совсем другого мужчину. Судя по всему, она стала общаться с первым мужем Аланы — Александром Липовым. Так девочка ответила на отказ биологического отца поддерживать ее брата.

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Алана Мамаева. Фото:City News Moskva/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2021, 17:51 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гена
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Ребята, это танк без тормозов- такую остановить- только граната!
Лена
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На неё смотреть страшно- аж мурашки по телу- демон во плоти- вампир энергетический- нужно детей забрать у безработной гуляющей- где Опека наша?????
Зося
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Да Пашке надо каждый день Богу свечки ставить - избавился от ведьмы- хвала Богу
Гость886874
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А чо не хвалим Мамаевну то- за тунеядство, наркоту, сидение на не важно чьей шее, неспособность купить куртку или помаду? Способность только давать- не важно кому но важно за сколько?????
ЛИКА
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Да он просто подонок Зря. Алана так стойко боролась за эту <цензура> Цены себе не знает-такая красивая,статная.умная девочкаДа,вообще этого подонка надо забыть-урод несчастный КТО ВООБЩЕ НА НЕГО КЛЮНЕТ-ТОЛЬКО,ЕСЛИ НА ДЕНЬГИ ШАЛАВА ПОДЗАБОРНАЯ мАЛО ЕМУ ДАЛИ,ЗА ТАКУЮ ДРАКУ,ТАК ИЗУРОДОВАЛ ЧЕЛОВЕКА
Гость886874
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Эта тунеядка не пробовала заработать сама на косметику???? Ещё и детей настраивает- понимаю Пашку- что не хочет и слышать об этой дуре и скандалистке- одни только деньги на уме- содержанка все равно у кого
1

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