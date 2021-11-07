Подольская ошарашила новостью о третьей беременности

Певец Владимир Пресняков давно и счастливо женат на коллеге Наталье Подольской. У артиста трое сыновей. Старшего, Никиту, ему родила артистка Кристина Орбакайте. Сейчас ему уже 29 лет. Среднему Артему пять. В прошлом году Наталья Подольская родила мужу третьего ребенка. Мальчика назвали Ваней.
Недавно семья ездила в путешествие по Италии. Пара проходила оздоровительную программу в одной из детокс-клиник. На это Пресняков и Подольская выделили около миллиона рублей.
Наталья Подольская в одном из недавних интервью призналась, что давно не отдыхала с мужем наедине. В эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ 39-летняя Подольская заявила, что даже может еще раз забеременеть. Такое признание стало сенсационным.
"Мы шесть лет никуда не выезжали вдвоем. Может, забеременеем": ошарашила поклонников Подольская.
Певице действительно иногда не хватает отдыха. Наталья Подольская обходится с детьми без няни. При этом она успевает работать и продолжает успешно строить музыкальную карьеру. Семье помогают и родители мужа, и мама с сестрой Натальи.
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