"У него все болит внутри": Распутина молится за тяжелобольного мужа

Певица Маша Распутина рассказала о состоянии супруга, бизнесмена Виктора Захарова. 66-летний предприниматель уже две недели находится в больнице с тяжелым поражением легких. Ранее у мужа артистки нашли коронавирусную инфекцию.
По словам Распутиной, состояние Захарова все еще вызывает у врачей опасение. Говорить о выписке еще рано. Дышать супругу звезды помогает специальная аппаратура, подающая кислород.
"Из-за этого у него все болит внутри, вся глотка, говорить невозможно", – сетует Мария.
Распутина и ее близкие постоянно молятся за Захарова. Вокалистка не теряет надежды и ждет возвращения избранника домой. Сейчас, говорит Мария, ее муж находится на этапе восстановления.
Сама Маша Распутина ковид перенесла относительно легко. Вокалистка уже вернулась к работе и параллельно занимается реабилитацией. За состоянием певицы продолжает следить доктор.
Отметим, удар по здоровью Виктора Захарова нанес не только злосчастный коронавирус. Незадолго до госпитализации бизнесмена в его семье случился крупный скандал. Сын Виктора от прошлых отношений в эфире федерального канала вылил ушат помоев на Марию и свою сестру. Муж Распутиной уверен, что отпрыск ждет не дождется его смерти, чтобы поскорее получить наследство. Сына Захаров называет тунеядцем, уголовником и наркоманом.
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