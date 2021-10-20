Наркоман и уголовник: муж Распутиной попал в реанимацию после скандала

Распутина переносит болезнь в легкой форме, в отличие от мужа. 66-летний бизнесмен Виктор Захаров был госпитализирован с тяжелым поражением легких. Оно достигло уже 80 процентов. Маша Распутина лечится дома.
Сейчас Виктор Захаров находится в сознании. Он сам комментировал свое состояние и говорил, что выпишут его не скоро.
"Врачи без конца ставят капельницы, делают уколы, под кислородной маской лежу целые сутки", – говорил муж Распутиной.
При этом он признался, что ему стало резко плохо из-за скандала в семье. Его сын от предыдущего брака не принимает мачеху и критикует сестру.
Он приезжал на программу Андрея Малахова "Прямой эфир", где поливал свою семью грязью на всю страну. После этого у мужа Маши Распутиной началось обострение болезни.
Захаров называет сына тунеядцем, наркоманом и уголовником. Мужчина уверен, что наследник спит и видит, как бы отец поскорее отдал богу душу, и он получил от него все наследство.
Изначально муж Распутиной переносил ковид легко. Он не обращался за помощью к врачам, что в итоге обернулось проблемами. Из-за нервного срыва его состояние резко усугубилось.
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