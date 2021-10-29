Кровавые послания и угрозы: Испуганная дочь Распутиной сбежала после секс-скандала с братом

Несколько недель назад всю страну всколыхнул скандал. Дочь Маши Распутиной рассказала об угрозах и сексуальных домогательствах своего брата.



Все случилось в эфире программы "Прямой эфир". Даже привыкший к самым разным конфликтам Андрей Малахов в какой-то момент потерял дар речи. Брат Марии Захаровой не только не стал отрицать всю ситуацию, но и продемонстрировал доказательства слов девушки. На кадрах он целовался с родственницей.

После всего сказанного и увиденного случилась драка. Брат и сестра принялись валить друг друга на пол, а разнять их удалось только охране. Роман безжалостно избивал девушку, а та была не в силах сбежать. Ведущий шоу отметил, что после всего Маше Распутиной остается только уехать в крайне отдаленное место.

Знаменитость заступилась за дочь, но самой наследнице этого оказалось мало. Она рассказала журналистам, что угрозы продолжают поступать. При этом кто именно занимается этим – она не знает и опасается за свою жизнь. Сейчас, по словам Захаровой, она получает записки, написанные кровью. Она полагает, что виновником происходящего может быть либо ее брат, либо бывшая подруга.

Дочь Маши Распутиной сообщила, что ранее дружила с девушкой, которая постоянно просила одолжить ей денег. Их отношения завершились тем, что Анна предложила ей пойти в эскорт, а она отказалась. Теперь она боится, что подруга объединится с братом, чтобы отомстить ей. Пока Мария живет в съемной квартире и возвращаться домой после секс-скандала не планирует, чтобы не навредить близким.

