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Шоу-бизнес
"Женщина лишилась скальпа": стало известно о жутких последствиях аварии с участием Шаляпина

"Женщина лишилась скальпа": стало известно о жутких последствиях аварии с участием Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин рассказал журналистам о трагедии.

Продолжение: Шаляпин сел в лужу после смерти жены: Я абсолютно бедный человек
прочитано 2626 раз

Прохор Шаляпин стал героем передачи "Однажды..." телеканала НТВ. Во время съемок певец откровенно рассказал о ранних годах своей жизни. Например, певец вспомнил, как в возрасте 12 лет попал в ДТП.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Будущий артист едва не погиб, сев в машину, за рулем которой был его дедушка. Родственник Прохора заснул во время вождения, поэтому автомобиль, едущий на скорости 100 километров в час, свалился в кювет. Тогда Шаляпин чудом остался жив, но женщина, находившаяся на переднем сиденье, по словам певца, лишилась скальпа.

Рассказывая о своем детстве, артист признался, что никогда не любил своего отца из-за его проблем с законом. Когда родитель Прохора оказался в тюрьме, семья отмечала это событие, как большой праздник.

Напомним, недавно умерла жена Шаляпина Татьяна Дэвис. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Несмотря на трагедию, певец продолжает работать над новым материалом, а также принимать участие в съемках скандальных ток-шоу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Прохор Шаляпин навестил Татьяну Власову – вдову Армена Джигарханяна. Певец поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта снимком, на котором запечатлена 78-летняя женщина и пасынок покойного артиста Степан.

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 16:47 Источник: НТВ / "Однажды..." ✓ Надежный источник
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Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Jalisa Yasmina
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Какие подаренные квартиры? Та же сказка, что и усопшая жена. Виртуальная жена, виртуальные квартиры. Врёт и сам в это верит. Усыпить и сжечь в топке. Хуже сифилиса.
Гость893931
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Его заживо нужно закопать и перекреститься, как от заразы. Тошно от него. Деренский мошенник и врун, хрен с ним что гей. Дебилушка- пострашнее будет.
Гость892780
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Захаренков видно тоже лишился скальпа вместе с мозгами
Гость893841
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Нaxyй он никому не интересен, со своей мамашей взяточницей дурачат старух, два мошенника!
Гость засралирусскийязык
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Люди неужели вы думаете ,что ему что то досталось от наследства, от дохлого осла уши в лучшем случае
ГостьКИРА
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Господи,как Вы надоели с этим альфонсом Мало ли что ,он миллионов заработал на подаренных квартирах,так Выи еще ему бедному складываетесь Уже тошнит от него
Гость893804
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Господи,как Вы надоели с этим альфонсом Мало ли что ,он миллионов заработал на подаренных квартирах,так Выи еще ему бедному складываетесь Уже тошнит от него
Гость893805
Пожаловаться Ответить
Господи,как Вы надоели с этим альфонсом Мало ли что ,он миллионов заработал на подаренных квартирах,так Выи еще ему бедному складываетесь Уже тошнит от него
ГостьКИРА
Пожаловаться Ответить
Господи,как Вы надоели с этим альфонсом Мало ли что ,он миллионов заработал на подаренных квартирах,так Выи еще ему бедному складываетесь Уже тошнит от него
Гость893807
Пожаловаться Ответить
Господи,как Вы надоели с этим альфонсом Мало ли что ,он миллионов заработал на подаренных квартирах,так Выи еще ему бедному складываетесь Уже тошнит от него
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