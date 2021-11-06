"Женщина лишилась скальпа": стало известно о жутких последствиях аварии с участием Шаляпина

Прохор Шаляпин стал героем передачи "Однажды..." телеканала НТВ. Во время съемок певец откровенно рассказал о ранних годах своей жизни. Например, певец вспомнил, как в возрасте 12 лет попал в ДТП.
Будущий артист едва не погиб, сев в машину, за рулем которой был его дедушка. Родственник Прохора заснул во время вождения, поэтому автомобиль, едущий на скорости 100 километров в час, свалился в кювет. Тогда Шаляпин чудом остался жив, но женщина, находившаяся на переднем сиденье, по словам певца, лишилась скальпа.
Рассказывая о своем детстве, артист признался, что никогда не любил своего отца из-за его проблем с законом. Когда родитель Прохора оказался в тюрьме, семья отмечала это событие, как большой праздник.
Напомним, недавно умерла жена Шаляпина Татьяна Дэвис. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Несмотря на трагедию, певец продолжает работать над новым материалом, а также принимать участие в съемках скандальных ток-шоу.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Прохор Шаляпин навестил Татьяну Власову – вдову Армена Джигарханяна. Певец поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта снимком, на котором запечатлена 78-летняя женщина и пасынок покойного артиста Степан.
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