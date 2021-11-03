"Трепло и клоун": оплеванный Жорин ответил на приглашение звезды "Глухаря" встретиться на ринге

Звезда сериала "Глухарь" заявила, что хочет драться с юристом из-за того, что тот неоднократно поднимал руку на женщин, в частности бил заслуженную артистку Жанну Эппле. Впрочем, сама актриса этой информации не подтвердила. Женщина рассказала, что к Сергею Жорину она относится прекрасно, а кто такой Олег Протасов, который якобы встал на ее защиту, актриса вообще не знает.
Тем не менее, Жорин оказался оплеван. В комментарии StarHit мужчина пояснил, что он ответил Протасову и даже предложил ему встретиться с глазу на глаз и поговорить по-мужски, но тот пожелал именно публичных разборок. Тогда юрист решил играть на своем поле.
"Я официально объявляю артиста Олега Протасова треплом и клоуном," – заявил оплеванный Жорин.
Юрист подчеркнул, что его соперник может подать на него в суд, если хочет доказать обратное. Адвокат предполагает, что забытый публикой актер придумал этот бой, чтобы подзаработать. По мнению Жорина, сегодня это уже устоявшаяся порочная практика: невостребованные артисты публично провоцируют незнакомых людей, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание.
Правозащитник также рассказал, что ранее Протасов пытался заработать в соцсетях, прикрепив в своем аккаунте номер карты для сбора средств на похороны друга. Даже после похорон Протасов не убрал реквизиты в надежде получить легкие деньги. Номер карты был удален лишь тогда, когда сам Жорин акцентировал на этом внимание.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Олег Протасов бросил беременную любовницу.
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