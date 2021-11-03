"Ни одной морщинки": Откачавшая жир Долина помолодела на 20 лет

Эффектная блондинка Лариса Долина уделяет повышенное внимание внешности, ведь возраст дает о себе знать. В последние годы 66-летняя звезда заметно преобразилась, сбросив вес. По словам ее бывшего мужа, народная артистка всегда стремилась к идеальной фигуре и даже перенесла процедуру по откачке жира.
Сейчас Лариса Долина поддерживает привлекательный внешний вид не только в реальной жизни, но и в "Инстаграм". Не раз знаменитость обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа, но она уверяла, что никакой ретуши на снимках нет. Наконец, артистка поделилась свежим снимком, где выглядит на 20 лет моложе.
Певица облачилась в белоснежное сверкающее платье и уложила волосы в высокую прическу. Нюдовый макияж добавил ее образу благородства, а яркий маникюр с синими узорами нотку экстравагантности. Лариса Долина позировала перед объективом с невозмутимым выражением лица, разместив руку на поясе.
Знаменитость произвела фурор изменениями во внешности. Поклонники оставили для нее массу теплых слов. "Как хорошо выглядите, ни одной морщинки, прямо девочка", "Как это возможно, быть настолько красивой!", "Шикарная, роскошная королева из сказки", — выразились фанаты. Лариса Долина ответила на некоторые комплименты благодарностью.
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