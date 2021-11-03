Заговорили о трудностях в семье Николаева и Проскуряковой

В Сети давно появились слухи о том, что в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой не все так гладко. Возможно, в паре действительно есть проблемы. Причины могут быть совершенно разные.
"Во всех семьях есть вопросы, которые надо решать", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Наталья Суздальцева.
Разногласия – это нормально. Главное, как супруги к ним относятся. Кажется, что артисты достойно справляются, ведь их пара считается образцовой.
"Возможно, в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой возникли какие-то трудности, которые следует просто решить. Семья – живой организм, он развивается, и переход на каждую новую стадию развития сопровождается стрессом. И семья Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева, как стабильная, проверенная временем система, устойчиво может переходить разные стадии развития, связанные с возрастными особенностями и особенностями здоровья членов семьи", – высказался психолог.
Также эксперт внес ясность по поводу разницы возраста между мужем и женой. Напомним, что Проскурякова моложе на 12 лет.
"Психологи рекомендуют выбирать себе партнера с разницей в возрасте не более 12 лет. У них эта разница критична, но приемлема. Есть хорошая новость – Юлия психологически взрослая и зрелая личность. Умножьте это на ее ум и образование. Эти факторы компенсируют разницу в возрасте", – подытожила Суздальцева.
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