Проблемы с головой оказались причиной бесплодия у женщин

Каким бы странным это ни показалось, но специалисты свидетельствуют – в большинстве случаев, когда женщины сталкиваются с бесплодием, корень причины следует искать… в голове. О том, как психическое состояние женщины связано с физиологией и готовностью к материнству, "Дни.ру" рассказала репродуктивный психолог Мария Царева.

По имеющимся в современной психологии материнства данным, бесплодие всегда связано с психологическим фактором. На фертильность влияют искажение материнской сферы женщины и с какие-то внутренние блоки, сопротивления.

Бесплодие всегда связано с психологическим фактором.



На момент рождения, у человека сформированы все системы организма: сердечно-сосудистая, мочевыделительная и прочие. Все, кроме репродуктивной, которая еще находится в зачаточном состоянии и дозревает в подростковом возрасте, когда у нас уже есть собственный жизненный опыт.

"Все видели как в кино показывают роды. Женщина кричит, будто погибает в муках, а все вокруг бегают и паникуют. Это создает тревогу у женщин, возникают страхи – "ну как же я буду это все преодолевать?". К определенному возрасту уже есть какие-то представления о беременности и родах: подруга поделилась личным опытом, сформировались установки, стереотипы, полученные из социума. И это все наслаивается на физиологические процессы, сопровождающие половое созревание, – поясняет психолог. – По статистике, бесплодие неясного генеза – это порядка 15% из всего числа поставленных диагнозов. Но, с точки зрения именно репродуктивной психологии, даже в той ситуации, когда диагноз поставлен, и мы точно знаем, что существует какое-то физиологическое нарушение, препятствующее наступлению беременности - его все равно предваряет психологический фактор".

У нас в голове есть доминанты. Это совокупность нервных клеток в определенном участке головного мозга, своеобразный "центр управления", который отвечает за реализацию важной и нужной на определенном жизненном этапе задачи. Нас в данной теме интересует две доминанты: репродуктивная и доминанта тревоги. Находятся они в разных полушариях головного мозга.

Эти доминанты отвечают за реализацию задач. Если мы говорим о репродуктивной доминанте, история начинается с выбора партнера, потом включается половое поведение, запускаются нужные физиологические процессы (например, созревание яйцеклеток), овуляция, имплантация, наступление беременности. Репродуктивная доминанта сопровождает все течение беременности, роды, запускает процесс грудного вскармливания и уже дальше переходит к выращиванию и воспитанию ребенка.

Доминанта тревоги выполняет базовую охранную функцию, она по сути отвечает за самосохранение женской особи. И проблема в том, что эти две доминанты – взаимоисключающие. Если работает одна, то не работает другая. И со сложностями мы сталкиваемся, когда доминанта тревоги подавляет репродуктивную доминанту: важнее выжить самой, чем рожать детей. То есть, если в психологическом пространстве женщины есть какие-то представления, что сейчас беременеть небезопасно, нельзя, страшно, невозможно, то репродуктивная доминанта подавляется с помощью физиологических механизмов.

За счет этого взаимоисключения происходит выбор на уровне мозга – может ли женщина сейчас перейти в материнство, или нет. Если кажется, что материнство сейчас некстати – репродуктивная функция попросту блокируется. То есть беременность может наступить, но она не продолжится до нужного срока (замершая беременность, невынашивание). Также могут включиться психосоматические механизмы, когда сопротивление реализуется через тело, через какие-то функциональные нарушения".

Если кажется, что материнство сейчас некстати – репродуктивная функция попросту блокируется.



"Бывают такие ситуации (в психологии это называется "смена стратегии"), когда у женщины "то одно, то другое". Вроде тут мы поработали, полечили. Женщина идет на следующую попытку, и у нее "ломается" что-то другое. И происходит это потому, что глубинная причина – психологическая – не была устранена. Если женщина не озадачилась формированием именно психологической готовности к материнству, то проблема остается нерешенной. Потому, что в репродуктивной сфере абсолютно все нарушения имеют психосоматическую природу. Это единственная функциональная система организма, которая устроена именно таким образом", – рассказала эксперт.

Также может возникнуть вариант поведенческого или эмоционального сопротивления. Например, женщины, приходящие на прием, рассказывают о том, что у них в паре все хорошо, но на период овуляции они постоянно ссорятся. Именно в тот день, когда следовало бы сохранять любовь и взаимопонимание. Или же происходит какая-то незначительная симптоматика, типа обострения молочницы или герпеса. То есть вроде бы ничего такого ужасного, но половой акт откладывается буквально на несколько дней – и все, проходит период, когда должно было произойти оплодотворение.

Психологические причины бесплодия могут лежать глубоко внутри. Часто они находятся на уровне бессознательного, и могут заключаться в незрелости мотиваций, несформированности образа ребенка и себя как мамы.

Фактором, вызывающим бесплодие, могут быть неблагополучные отношения с партнером. Когда женщина чувствуют себя в паре небезопасно – преданной, униженной, обиженной, есть какие-то претензии к партнеру. Подсознательно женщина понимает, что нельзя довериться партнеру, она не может быть уверенной, что он не бросит вместе с ребенком, что он будет помогать, что его можно выбрать отцом своих детей. В такой ситуации повышается уровень тревоги, активизируется соответствующая доминанта. И процесс идет не в репродукцию, а в защиту от стресса.

Фактором, вызывающим бесплодие, могут быть неблагополучные отношения с партнером.



"Если мы говорим о психосоматических проблемах, то тут можно упомянуть цервикальный фактор – когда женский организм просто не впускает сперматозоиды внутрь благодаря определенному составу цервикальной слизи. Это некая психологическая стратегия не принять мужчину. По сути все симптомы, с которыми женщины сталкиваются в медицинской части, они имеют свое психологическое объяснение", – с уверенностью заявляет Мария Церева.

Большое значение имеют и личностные особенности людей, которые сталкиваются с бесплодием. Женщины, которые столкнулись с этим диагнозом, как правило, "умницы, красавицы и комсомолки". Они успешны во всех сферах жизни, у них высокий уровень развития интеллекта, хорошая эмоциональная саморегуляция, высокий потенциал саморазвития и самореализации. Кроме одной – у них не получается родить детей. И проблема как раз в этих особенностях. "Высокий уровень контроля над жизнью сам по себе создает состояние тревоги. То есть женщина привыкла все контролировать, а рождение детей контролю не поддается. Мы не можем управлять вопросами жизни и смерти, нажать кнопку и получить результат. Такое желание все держать "на карандаше" активизирует ту самую доминанту тревоги, и репродуктивная функция подавляется. И наоборот. Многим знакомы ситуации, когда люди с низкой социальной ответственностью способны рожать по несколько детей, не имея совершенно никаких проблем с фертильностью", – предупреждает репродуктивный психолог.

Итак, если женщина сталкивается с проблемами, психика защищает ее тело, ее жизнь и пространство от перехода в материнство, пока сложности не будут преодолены, пока стрессовый фактор не перестанет восприниматься как угрожающий. И поскольку в большинстве случаев эти процессы не осознаются, находятся в бессознательном, требуется помощь специалиста, чтобы докопаться до истины. Существуют специальные методики, приемы, которые позволяют выявить глубинные психологические факторы, устранить их и сформировать психологическую готовность к материнству. Важно, чтобы тело перестало сопротивляться, тогда беременность наступит естественным путем (или с помощью вспомогательных репродуктивных технологий). И женщина осуществит свою мечту стать мамой.