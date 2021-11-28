"У каждого своя правда": Галкин шокировал признанием в разжигании скандала с Долиной

Артист является ведущим шоу "Музыкалити", на котором разразился скандал Ларисы Долиной и Вали Карнавал. Ситуация вызвала большой резонанс, ее обсуждали еще долго. Как выяснилось, Галкин буквально спровоцировал конфликт.
Максим сам признался, что по долгу ведущего хотел добавить шоу драматургии. Ему не было выгодно, чтобы все участники дружили, тогда смотреть, считает шоумен, было бы неинтересно. "Моя цель, чтобы на этой программе две стороны были максимально искренни, чтобы они не подстраивались, у каждого своя правда", – признался Галкин.
Лариса Долина уверена, что коллега поставил ее в неудобную ситуацию намеренно, когда не давал покинуть студию. Она уже не раз обвиняла Галкина в нечестности. Максим добавил, что был в роли медиатора, который лишь пытался поддерживать обе стороны.
Ранее в Сети появились слухи о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Поклонники и коллеги встали на защиту звездной пары, отметив, что люди слишком много лезут в чужую жизнь и придумывают небылицы. Шура буквально набросился на народ с обвинениями. Он уверен, что недоброжелатели пытаются очернить счастливую семью артистов. С мнением исполнителя согласилась и психолог Надежда Рижская, которая уверена, что сплетники перегнули палку с догадками.