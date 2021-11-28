"Никто не поехал": Знаменитости бросили обгоревшую Хлебникову в беде

Певица находится в больнице после пожара, который произошел на прошлой неделе в ее квартире. Марина сильно пострадала, у нее обгорело 50% кожи, на лице серьезные повреждения. Врачи говорят, что может потребоваться пересадка кожи.
Вчера Хлебникова наконец пришла в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ, теперь ее жизнь больше не находится под угрозой. Артистку ждет долгий период реабилитации, после которого она сильно изменится, как говорят врачи.
Когда Марина только поступила в реанимацию, ей требовалось переливание крови, медики срочно искали доноров. На просьбу откликнулось множество поклонников творчества певицы, но вот коллеги по цеху помощь не предложили. Знаменитости буквально бросили Хлебникову в беде, никто не вызвался сдать кровь.
Друг певицы Александр Белов крайне разочарован таким поведением. Он утверждает, что звезды страдали и сочувствовали на публике, вместо того, чтобы предложить реальную помощь. "Никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь", – негодует Белов.
Ранее стало известно, что Марина Хлебникова лежит в больнице под чужим именем. Это сделано для того, чтобы обеспечить артистке покой. Врачам запретили комментировать ее состояние без дополнительного согласия.