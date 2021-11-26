"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения

Гоген Солнцев прославился на скандальном шоу "Дом-2", но и после ухода с него продолжает вести эпатажный образ жизни, привлекая к себе внимание зевак.
Недавно Гоген Солнцев женился на дочери своей престарелой бывшей жены Екатерине Терешкович, за что получил очередную порцию ненависти от критиков.
Беременная Полина Давыдова пришла в студию программы Андрея Малахова "Прямой эфир", чтобы поделиться проблемами, и нарвалась на грубость. Приятельница Гогена Солнцева и его бывшей-супруги Лидия Алифиренко набросилась на нее с оскорблениями и кулаками.
"Ты — проститутка! Посмотри на себя, шалава! Ты свою мать предала!" – кричала взбешенная женщина.
Она вцепилась в волосы беременной девушки и не опускала ее, пока в конфликт не вмешался растерявшийся ведущий Андрей Малахов. Он призывал гостей остановиться и пытался их успокоить.
Напомним, бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович пережила ради него несколько операций, мечтала стать женщиной его мечты, но пара все же распалась. В расставании Гоген Солнцев обвинил жену, заявив, что она вела слишком распутный образ жизни.
Теперь новая жена Гогена Солнцева тоже готовится лечь на стол хирурга, чтобы стать максимально непохожей на ненавистную мать.