Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Пятница
26 ноября
Лента новостей
14:56
"Одновременно с 20-ю встречается": Новая любовница Тимати раскрыла правду
14:50
"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения
14:34
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
14:32
Помощник нелепо оправдался за бегство поджавшего хвост Моргенштерна
14:27
Опешивший Галкин заявил о запое Баскова: Оказался в чужой стране
14:24
Обтянутую 70-летнюю вдову Кобзона приняли за школьницу
14:17
Бросила кино и ударилась в религию: Иден из сериала "Санта-Барбара" празднует 60-летие
14:15
Женушка довела? Петросян сорвался во время концерта
14:11
В Москве освободившийся из тюрьмы извращенец напал на школьницу в лифте
14:07
Барановская ответила на вопрос об увольнении Гордона после скандала с женщиной в эфире
13:58
Опять? Собравшийся в шоу "Холостяк" Тимати разозлил людей
13:48
"Так можно ходить?": Оголившая роскошный бюст Водонаева произвела фурор
13:41
С кем Елизавета II чаще всего говорит по телефону
13:33
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
13:32
Вложится в нее и сделает суперзвездой: Кравец о богатом покровителе дочери покойной Началовой
13:31
"Будем делать все, как пожелаете": мигранты встретили Лукашенко на границе с Польшей аплодисментами
13:30
Бледанс откровенно о причинах развода: Убил няню своего сына!
13:16
"Другая семья": Экс-супруг выставил Дайнеко с маленькой дочкой
13:11
Как живет потерпевшая грандиозное фиаско звезда бразильского сериала "Во имя любви" Режина Дуарте
12:49
Почему дочь Началовой не пускают на сцену: Раскрыта тайна
12:47
Поступила в престижный ВУЗ и увидела маму после двух лет разлуки: как живет 23-летняя дочь Лолиты
12:46
Политолог Болкунец: Лукашенко пытается шантажировать Евросоюз
12:18
"Помолодел на 20 лет": Киркоров впервые рассекретил связь с Бузовой
12:15
Опозоренную Дакоту довели до депрессии: Что за проклятье?
12:11
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
12:08
"Урод и лжец": Бывший муж вмазал рыдающей Бородиной
11:58
Оставшаяся в одиночестве Бузова взвыла в больнице: Схожу с ума
11:58
Вырядившаяся жена Петросяна попала впросак
11:37
Показавший малыша Билан всполошил россиян: Раньше недолюбливал
11:17
Сыгравшая свадьбу с молодым итальянцем Азиза оказалась по уши в долгах
11:14
Любимый человек внезапно подставил Пугачеву: Использовал имя ради денег
11:12
Садальский обнародовал неожиданные данные о Кравченко из "Сватов": Очень запутанно
11:01
"Странное решение": изрисованная Долина с цепями оконфузилась
10:53
Пригожин о мафии в шоу-бизнесе, стрессах звезд и деньгах на телевидении
10:47
Угодившая в больницу Бузова рассказала о любимом мужчине
10:25
Сбежавший из России Моргенштерн пошел на крайние меры
10:14
Обнаглевшему Киркорову указали на дверь у принципиальной Пугачевой
10:09
Отсидел на убийство, упал с 12-метровой высоты и похудел на 20 кило: что стало с Полежайкиным из "Папиных дочек"
09:59
"Жизнь сломана" : Ефремов снова заговорил об алкоголе
09:55
Вынужденный носить парик Малахов разочаровал россиян: Дружба не имеет ценности
09:49
Лукашенко обвинил США в попытке развязать войну с помощью беженцев
09:37
После слухов о разводе с Богомоловым Собчак готовится покинуть дом
09:02
"Аттракцион какой-то": Солнцев обсмеял приглашение в "красную зону"
08:45
Наживающуюся на бедных Кудрявцеву выставили вон: Не бесите меня!
08:45
Россиян предупредили об увеличении кадастровой стоимости жилья
05:59
Праздник Иоанна Златоуста: традиции и приметы 26 ноября
04:04
"Так похожа на бабушку": как выглядит 15-летняя внучка Веры Глаголевой
02:10
Неудачный брак, пластика носа, анорексия и абьюз: через что прошла дочь Владимира Винокура
23:59
К чему снится лестница
21:47
"Излишне говорливая баба": лгунью Гузееву припечатали за слова о мертвом Гаркалине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочницу Шукшину жестко наказали за вранье: Нарушала нормы сообщества
Стало известно о закрытии МХАТа после скандала с Бузовой
Сияющая от счастья с новым избранником Долина сказала "Да!"
"Брошенная содержанка": отец Макеевой втоптал в грязь экс-жену строителя Малькова
Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой
"Милая, светлая девочка": россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Цымбалюк-Романовской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения

"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения

Шоумен Гоген Солнцев пришел в студию телешоу с новой женой, дочерью Екатерины Терешкович. Эфир обернулся дракой.
прочитано 51 раз

Гоген Солнцев прославился на скандальном шоу "Дом-2", но и после ухода с него продолжает вести эпатажный образ жизни, привлекая к себе внимание зевак.

ПО ТЕМЕ

"Я красивее": Солнцев шокировал новой внешностью после слухов о пластике

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Недавно Гоген Солнцев женился на дочери своей престарелой бывшей жены Екатерине Терешкович, за что получил очередную порцию ненависти от критиков.

Беременная Полина Давыдова пришла в студию программы Андрея Малахова "Прямой эфир", чтобы поделиться проблемами, и нарвалась на грубость. Приятельница Гогена Солнцева и его бывшей-супруги Лидия Алифиренко набросилась на нее с оскорблениями и кулаками.

"Ты — проститутка! Посмотри на себя, шалава! Ты свою мать предала!" – кричала взбешенная женщина.

Она вцепилась в волосы беременной девушки и не опускала ее, пока в конфликт не вмешался растерявшийся ведущий Андрей Малахов. Он призывал гостей остановиться и пытался их успокоить.

Напомним, бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович пережила ради него несколько операций, мечтала стать женщиной его мечты, но пара все же распалась. В расставании Гоген Солнцев обвинил жену, заявив, что она вела слишком распутный образ жизни.

Теперь новая жена Гогена Солнцева тоже готовится лечь на стол хирурга, чтобы стать максимально непохожей на ненавистную мать.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 14:50 Источник: "Прямой эфир" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Неудачный брак, пластика носа, анорексия и абьюз: через что прошла дочь Владимира Винокура

Жизнь наследницы известного артиста
Шоу-бизнес

"Аттракцион какой-то": Солнцев обсмеял приглашение в "красную зону"

Комментарий Рустама Солнцева
Шоу-бизнес

После слухов о разводе с Богомоловым Собчак готовится покинуть дом

Ведущую ждут перемены
Шоу-бизнес

Наживающуюся на бедных Кудрявцеву выставили вон: Не бесите меня!

Разгорелся скандал

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
В России выявили 33 796 новых случаев ковида за сутки
Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+