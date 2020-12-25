"Обиделась на меня": Салтыков перестал общаться с дочерью из-за бывшей жены

С первый женой Ириной Салтыковой артист расстался со ссорой. Со временем у него испортились отношения и с дочерью.. В какой-то момент Виктору Салтыкову удалось найти общий язык с Алисой, но перемирие было недолгим.
Сейчас родственники не поддерживают связь, хотя исполнитель не скрывает своего трепетного отношения к наследнице. По словам звезды, раньше девушка часто приезжала к нему в гости, они довольно тесно контактировали.
Все изменилось после одной из телепередач, в которой Виктор Салтыков давал интервью. Его бывшая супруга расстроилась из-за того, что тот сказал в ее адрес что-то некорректное. "Обиделась на меня", – посетовал артист. Дочь посчитала, что отец поступил неправильно и перестала с ним общаться.
Сегодня Виктор Салтыков счастлив в браке с Ириной Метлиной. Женщина родилась ему двоих детей – дочь Анну, недавно принимавшую участие в "Новой Фабрике звезд", и сына Святослава. По словам певца, Алиса дружит с братом и сестрой.
К слову, певец критично относится к тому, что его наследники решили заниматься музыкой. Виктор Салтыков добавил, что у них с женой есть своя академия искусств для детей.
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